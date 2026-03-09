Haberler

Msb: "İran'dan Ateşlenen ve Türk Hava Sahasına Giren Balistik Mühimmat NATO Unsurlarınca Etkisiz Hale Getirildi"

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmesinin ardından, Doğu Akdeniz'deki NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğü, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesine ilişkin olarak yapılana açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir."

Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

Beş gün önce bir balistik mühimmat daha yönelmişti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 4 Mart günü yapılan açıklamada da İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği, mühimmat parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşüğü bildirilmişti.

Kaynak: ANKA
