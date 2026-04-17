İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan'daki ateşkese "ihtiyatla" yaklaşacaklarını bildirdi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin Hizbullah'ın direnişi sayesinde sağlandığını savunarak, İran’ın bu ateşkese ihtiyatla yaklaşacağını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin Hizbullah'ın "kararlılığı" ve "direniş ekseninin" birliğinin sonucu olduğunu savunarak, İran'ın ateşkese "ihtiyatla" yaklaşacağını belirtti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece de ifade ettiğim gibi, ateşkes ancak Hizbullah'ın direnişi ve direniş ekseninin birliği sayesinde mümkün olmuştur " değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan hükümeti ve ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'e teşekkür eden Kalibaf, "Bu ateşkese ihtiyatla yaklaşacağız ve zaferin tam olarak teyit edilmesine kadar birlik içinde kalmayı sürdüreceğiz. Biz sözümüze sadığız." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasına 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşmasının arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İranlı yetkililer de ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamış ve ABD ile görüşmelerin Lübnan'da ateşkesin ilanına bağlı olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump dün tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
