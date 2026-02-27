Haberler

İran, Afganistan ve Pakistan arasında çatışmanın sona erdirilmesi ve diyaloğun başlatılması çağrısında bulundu

İran, Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların durdurulması ve gerilimin azaltılması için acil adımlar atılması çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı, çatışmaların bölgedeki güvenliği tehdit ettiğini vurguladı ve diyaloğun başlatılması gerektiğini belirtti.

İran, Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların derhal durdurulması, gerilimin azaltılması ve diyaloğun başlatılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran'ın iki komşu ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmalardan duyduğu derin endişe ve üzüntü belirtildi.

Bakanlık, iki komşu ülke arasında çatışmaların derhal durdurulması, gerilimin azaltılması ve diyaloğun başlatılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, çatışmaların yalnızca iki ülkeye değil, bölge genelinde güvenlik ve insani sonuçlara yol açabileceği vurgulandı.

İran, taraflara toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğe saygı göstermeleri çağrısını yineleyerek, gerilimin düşürülmesi ve askeri çatışmanın tamamen sona erdirilmesi için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi.

