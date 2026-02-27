İran, Afganistan ve Pakistan arasında çatışmanın sona erdirilmesi ve diyaloğun başlatılması çağrısında bulundu

İran, Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların derhal durdurulması, gerilimin azaltılması ve diyaloğun başlatılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran'ın iki komşu ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmalardan duyduğu derin endişe ve üzüntü belirtildi.

Bakanlık, iki komşu ülke arasında çatışmaların derhal durdurulması, gerilimin azaltılması ve diyaloğun başlatılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, çatışmaların yalnızca iki ülkeye değil, bölge genelinde güvenlik ve insani sonuçlara yol açabileceği vurgulandı.

İran, taraflara toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğe saygı göstermeleri çağrısını yineleyerek, gerilimin düşürülmesi ve askeri çatışmanın tamamen sona erdirilmesi için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi.