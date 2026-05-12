İranlı yetkiliden "yeniden saldırı olursa uranyumu yüzde 90 zenginleştirme seçeneklerimiz arasında" açıklaması

Güncelleme:
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu yüzde 90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu açıkladı. Bu zenginleştirme seviyesinin nükleer silah yapımında kullanıldığı biliniyor.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın yeniden saldırıya uğraması halinde seçeneklerinden birinin uranyumu yüzde 90 zenginleştirme olduğunu belirten Rızai, bu konunun Mecliste ele alınacağını belirtti.

Yüzde 90 saflıkta uranyum nükleer silah yapımında kullanılan seviye olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
