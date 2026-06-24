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İran: ABD yönetimi mutabakat zaptı ile çelişen yorumlardan kaçınılması gerektiğini dikkate almalı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin mutabakat zaptı ile çelişen açıklamalar yapmaması gerektiğini belirterek, ABD yönetimini uyardı. Bekayi, ABD'nin geçmişte yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin İran'a yönelik açıklamalarının ardından, "ABD yönetimi mutabakat zaptı ile çelişen yorumlardan kaçınılması gerektiğini dikkate almalı." dedi.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'li yetkilileri yaptıkları açıklamalar konusunda uyardı.

ABD'lilerin, mutabakat zaptı ile ilgili yaptığı çelişkili açıklamaların İranlıların ABD konusundaki kuşkularını azaltmak yerine, ABD'lilerin yükümlülüklerini yerine getirmeme konusundaki geçmiş tecrübeleri hatırlatacağını söyleyen Bekayi, "ABD yönetimi mutabakat zaptı ile çelişen yorumlardan kaçınılması gerektiğini dikkate almalı." ifadelerini kullandı.

Bekayi, ülkesinin iyi niyetle müzakerelere girdiğini vurgulayarak, ABD yönetiminin İran halkına karşı davranışlarında hiçbir zaman samimiyet göstermediğini kaydetti.

Kuveyt'te bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gündeme ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Tahran'ın müzakerelerde vereceği taahhütlere uyması gerektiğini, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlar gibi çeşitli seçeneklere sahip olduğunu aktarmıştı.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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