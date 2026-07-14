İran: ABD İhlallerini Sürdürürse Anlaşma Yükümlülüklerimizi Yerine Getirmeyeceğiz

TAHRAN, 14 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi başkent Tahran'da düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşuyor, 13 Temmuz 2026.

Bekayi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington'un geçen ay imzalanan ikili mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerini ihlal etmeye devam etmesi halinde, İran'ın da yükümlülüklerini yerine getirmeyi durduracağını belirtti.

Mutabakat zaptının şüphesiz bir "kriz aşamasına" girdiğini ifade eden Bekayi, anlaşma kapsamındaki taahhütleri ilk ihlal eden tarafın İran olmadığını vurguladı.

Bekayi, ABD'yi son haftalarda yükümlülüklerini sürekli olarak ihlal etmekle ve mutabakat zaptının hüküm ve unsurlarını bozmakla suçladı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kaynak: Xinhua