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İran ordusu: ABD'ye ait Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesis hedef alındı

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin güney İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri tesisini füze ve İHA'larla vurduğunu açıkladı. Ayrıca bir MQ-9 İHA düşürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

ABD'nin gece saatlerinde düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiği belirtilen açıklamada, ABD ordusunun Hürmüzgan ve Mahşehr kıyılarındaki bazı sahil üsleri ile sivil noktalara hava saldırıları düzenleyerek ateşkesi ve mutabakat zaptını ihlal ettiği belirtildi.

ABD'nin bu saldırısına verilen ilk karşılık olarak, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Deniz Kuvvetleri ile Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin ortak füze ve İHA operasyonu kapsamında Bahreyn'deki Selman Limanı ve ABD Beşinci Filo karargahı ile Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü dahil olmak üzere ABD'ye ait 85 askeri tesisin hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca bir MQ-9 tipi İHA'nın da düşürüldüğü kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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