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İranlı yetkili, ABD'nin Lübnan'a karşı yürütülen saldırıları durdurmakla yükümlü olduğunu söyledi

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD ile varılan mutabakat kapsamında Washington'un Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması gerektiğini belirtti. Azizi, olası bir ihlale karşı 'kararlı ve ezici yanıt' uyarısında bulundu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata dikkati çekerek, ABD'nin Lübnan'a karşı yürütülen saldırıları durdurmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

İranlıların direncinin ABD'yi stratejik dönüşüme ve Tahran'ın şartlarını kabul etmeye zorladığını söyleyen Azizi, Washington'un Lübnan'a karşı devam eden saldırıları durdurarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Azizi, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın ihlal edilmesi ihtimaline işaret ederek, "Herhangi bir ihlal, kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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