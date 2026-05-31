İran Meclis Başkanı Kalibaf: Washington ile Güvencesiz Anlaşmayı Kabul Etmeyiz

(ANKARA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran ile Washington arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler sürerken, İran halkının haklarını koruyacak "kesin güvenceler" olmadan ABD ile herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Kalibaf, İran Meclisi'nin yeni başkanlık divanı üyelerinin yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, Tahran'ın Washington'un vaatlerine güvenmediğini belirterek, "Bizim için tek kıstas, karşılıklı yükümlülüklerimizi yerine getirmeden önce sahada somut sonuçların elde edilmesidir" dedi. Ülke içindeki görüş ayrılıklarının bölünmeye dönüşmemesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Ülkeyi bölme girişimlerine karşı birliğimizi korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Kalibaf'ın açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tarafına, taslak mutabakat metninde değişiklikler yaparak yeni bir teklif gönderdiği ve bunun müzakereleri uzatabileceğine yönelik haberlerin ABD medyasında yer almasının ardından geldi.

TRUMP: İRAN İLE ANLAŞMAYA YAKINIZ

ABD Başkanı Donald Trump bugün ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda, İran ile "iyi bir anlaşmaya" yakın olduklarını belirterek, "Eğer iyi bir anlaşma olmazsa yeniden askeri seçeneğe ve Savaş Bakanlığı'na başvururuz" dedi.

Diplomatik çözümü tercih ettiğini söyleyen Trump, bir anlaşma imzalanmasının Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine derhal yeniden açılması anlamına geleceğini ifade etti.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer dosyasının çözülmesinin ardından ABD güçlerinin bölgeden çekileceğini söyledi. "Hürmüz Boğazı derhal ve geçiş ücreti olmadan açılmalı, Tahran'ın herhangi bir nükleer silaha sahip olması tamamen engellenmeli" diye konuştu.

İranlıların "deneyimli müzakereciler" olduğunu söyleyen Trump, sürecin zaman aldığını ancak kendisinin de acele etmediğini belirtti. Trump ayrıca Tahran'ın nükleer silah geliştirmemeyi veya satın almamayı halihazırda kabul ettiğini ileri sürdü.

Taraflar haftalardır Pakistan'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakereler yürütürken, yaklaşık 440 kilogram olduğu belirtilen yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti başta olmak üzere bazı konularda anlaşmazlık sürüyor. Tahran, söz konusu uranyumun üçüncü bir ülkeye taşınmasına karşı çıkarken, Washington bu konuda ısrarını sürdürüyor. Yurt dışındaki dondurulmuş İran varlıkları da taraflar arasındaki başlıca anlaşmazlık başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA