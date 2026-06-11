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İran ordusu: ABD'nin her türlü saldırısına karşılık vereceğiz

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İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırılarına karşı 'her türlü saldırganlığa kesin cevap vereceklerini' açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin, "Terörist ABD ordusunun her türlü saldırganlığına kesin bir şekilde cevap vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terörist ABD ordusunun her türlü saldırganlığına kesin bir şekilde cevap vereceğiz." ifadesine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuş ve İran'ın güneyindeki bölgeler ABD'nin saldırılarının hedefi olmuştu. ???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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