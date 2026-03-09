Haberler

İranlı General: "Bundan sonra bir tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze ateşlenmeyecek"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Mecid Musevi, bundan sonra yalnızca bir tondan daha ağır savaş başlığına sahip füzelerin ateşleneceğini açıkladı. Musevi, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze atışlarının artacağını da vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Mecid Musevi, "bundan sonra ABD- İsrail hedeflerine bir tondan daha hafif savaş başlığı taşıyan füze ateşlenmeyeceğini" söyledi.

Tuğgeneral Mecidi, ülke medyasında yer alan açıklamasında, "Bundan böyle, bir tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze ateşlenmeyecektir." dedi.

İranlı Komutan, İsrail-ABD'ye ait hedeflere füze atışlarının daha da artacağını belirtti.

