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İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçu

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun güneydeki kıyı eyaletleri ve Meşhed demir yolu güzergahındaki köprülere düzenlediği saldırıları kınayarak, bunun açık bir savaş suçu olduğunu ve BM Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalar ile Meşhed demir yolu güzergahındaki 2 köprüye düzenlediği saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların "açık bir savaş suçu" olduğu, İran halkının ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma konusundaki kararlılığının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin son 48 saatte, Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerle ilgili yaşandığı ileri sürülen olayları gerekçe göstererek düzenlediği saldırıların, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının da ihlali niteliğini taşıdığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin açıklamalarını da eleştiren Bakanlık, bu tarz yaklaşımların savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakata bağlı kalınmadığının açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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