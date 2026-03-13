Laricani: Bizim liderimiz halkın içindeydi, sizin lideriniz (Trump) ise Epstein adasında

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD'li yetkililerin İran liderliğinin saklandığını iddia etmesine yanıt vererek, İran liderlerinin halkın arasında olduğunu ifade etti ve ABD Başkanı Trump'ı Epstein adasında gösterdi.

Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin, "İran liderliği saklanıyor" şeklindeki ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Laricani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei'nin halkın arasında dolaştığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, "Bizim liderimiz halkın içindeydi ve hala halkın arasında. Peki sizin lideriniz? (Trump) Epstein adasında." dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İranlı yetkililerin saklandığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
