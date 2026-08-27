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İran'da Askeri Araca Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde devriye görevindeki askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda bir astsubayın öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde devriye görevindeki askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda bir astsubayın öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, Sistan-Beluçistan Sınır Muhafızları Komutanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, sınır muhafızlarının Mircaveh-Zahidan güzergahındaki devriye aracına düzenlenen terör saldırısında Astsubay Çavuş Ali Haydari'nin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

İran güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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