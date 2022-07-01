İran'daki Sad el-Saltaneh Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'daki Sad el-Saltaneh Kervansarayı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
 - Güncelleme:

Sad el-Saltaneh Kervansarayından detaylar Kervansaraydaki dükkanlardan detaylar Kervansarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden detaylar TAHRAN (AA) – HAYDAR ŞAHİN - İran'ın Kazvin eyaletinde bulunan tarihi Sad el-Saltaneh Kervansarayı, geleneksel mimari yapısı ve görkemiyle günümüzde...

Sad el-Saltaneh Kervansarayından detaylar

Kervansaraydaki dükkanlardan detaylar

Kervansarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden detaylar TAHRAN (AA) – HAYDAR ŞAHİN - İran'ın Kazvin eyaletinde bulunan tarihi Sad el-Saltaneh Kervansarayı, geleneksel mimari yapısı ve görkemiyle günümüzde de canlılığını koruyor.

Mimari özellikleriyle ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkaran yapı, Nasreddin Şah Kaçar'ın saltanatının sonunda Kazvin Valiliği yapan Muhammed Bakır Sad el-Saltaneh döneminde inşa edilmiş.

Yaklaşık 26 bin metrekarelik alana 400 odalı olarak kurulan kervansaray, Kaçar döneminin en değerli eserlerinden biri sayılıyor.

Büyük kısmı 20 yıllık bir çalışmayla restore edilen tarihi mekan, ahşap kapıları, taşlı zemini, büyük kubbeleri ve çinileriyle dikkati çekiyor.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title