İran: Hark Adası yakınlarındaki kirlilik, yabancı bir tankerin boşalttığı atıktan kaynaklanmış olabilir

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari, Basra Körfezi'nde Hark Adası yakınlarındaki kirliliğin, yabancı bir petrol tankerinden boşaltılan atık sudan kaynaklandığını açıkladı. Ensari, İran'ın petrol tesislerinden olumsuz bir etkilenme olmadığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Örgütü Başkanı Şina Ensari, Basra Körfezi'nde Hark Adası yakınlarındaki sularda oluşan kirliliğin petrol sızıntısı değil, yabancı bir petrol tankerinden boşaltılan atık sudan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Ensari, Hark Adası yakınlarında Basra Körfezi'nde meydana geldiği düşünülen petrol sızıntısının, İran'ın petrol tesislerinden kaynaklanan bir sızıntı olmadığını ifade etti.

Ensari, "Yaptığımız incelemeler, son kirliliğin İranlı olmayan bir tankerden sızan kirli atık suyundan kaynaklandığını ve boru hatlarından veya İran petrol tesislerinden herhangi bir petrol sızıntısı bildirilmediğini gösteriyor." dedi.

Uydu görüntülerinde, daha önce Hark Adası yakınlarındaki sularda geniş bir alana yayılan kirlilik görülmüş ve kaynağının petrol sızıntısı olabileceği düşünülmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRukiye Çağlar:

Yani foreign tankerler gelip rahat rahat atıklarını döküp gidiyor mu? Bunlara çok ceza verilmesi lazım, ciddi bi şekilde cezalandırılsalar daha sonra bunu yapmazlar. Doğanın korunması lazım ağır cezalarla.

Haber YorumlarıAli Sezer:

Çevre kirliliği sevimsiz bir durum ama kim ne yaparsa yapsın suyumuzun temiz kalması önemlidir.

Haber YorumlarıÜlkü Tatar:

Yani yabancı bir gemi gelip bizim sularımıza atık döküyor, hepsi bu. Eski zamanlar da böyle problemler vardı ama en azından o zamanlar daha az gemi trafiği olduğu için o kadar da kötü değildi. Şimdi her gün bir yeni olay oluyor, artık kimse umursamıyor sanki. Umarım sorumlu olan geminin sahibi ceza alır da en azından bir uyarı olur başkalarına.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

