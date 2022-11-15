İran'daki internet sıkıntısı, Van'daki otelcileri vurdu; doluluk oranı yüzde 30'a düştü

İRANLI turistlerin akın ettiği Van'da, yaz aylarında yüzde 100'e ulaşan otellerdeki doluluk oranı kasımda yüzde 30'a düştü. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, "Son zamanlarda İran'da yaşanan karmaşadan dolayı internet kısıtlaması var. Kısıtlama nedeniyle İran'daki acenteler, turistlere satış yapamıyor. Bu nedenle Van'daki turist oranımız çok büyük oranda düştü" dedi.

İranlı turistlerin alışveriş yapmak ve eğlenmek için geldiği Van'da, bu yıl turizm sezonu verimli geçti. Yaz ayları ile birlikte kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Ancak ekim ayında İran'da başlayan olaylar nedeniyle kısıtlanan internet, otel sahiplerini vurdu. Yüzde 100'e ulaşan otellerdeki doluluk oranı, kasım ayında yüzde 30'a düştü.

İran'daki internet sıkıntısını giderilmesini beklediklerini anlatan Yüksel, "Olayların dinmesini ve herkesin günlük hayatına devam etmesini istiyoruz. Bu şekilde olursa; kış ayları olmasına rağmen yine otellerin doluluk oranını yüzde 100'e ulaştıracaktır. Sadece turizmciler değil, Van'daki esnafımız para kazanacaktır, satış yapacaktır. Çünkü son zamanlarda Vanlı esnafının hepsi ticaretlerini İranlı turiste göre şekillendirmiş durumda. Önümüzde çeşitli ucuzluk günleri ile festivalleri var. İranlılar, her yıl kasım ayında bu indirimli günleri kaçırmayıp, kente geliyor. Bizim de tek beklentimiz; İran'daki olayların durup, hayatın normale dönmesidir" diye konuştu.