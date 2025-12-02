İran'daki Enerji Santrallerinde Aşırı Kükürt Salınımı Tespit Edildi

İran'ın Tahran, Kazvin ve Elbruz eyaletinde bulunan bazı enerji santrallerinde yüksek oranda kükürt salınımı yapıldığı tespit edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yayımlanan ve İran Çevre Kurumunun verileri kaynak gösterilerek hazırlanan değerlendirmede, Rey Enerji Santrali, Perend Enerji Santrali, Şehriyar Enerji Santrali, Şuheda-yi Pakdaşt Kombine Çevrim Santrali ve Perend Kombine Çevrim Santrali'nde kalitesiz yakıt kullanımına bağlı olarak yüksek miktarda kükürt tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Değerlendirmede ayrıca, havayı ve çevreyi ciddi derecede kirlettiği bilinen kükürdün enerji santrallerindeki standart değeri 50 mg/kg iken bahsi geçen santrallerde bu sayının 520 mg/kg ile 6600 mg/kg arasında değişkenlik gösterdiği belirtildi.

İran kanunlarına göre düşük kükürt oranına sahip yakıtın temini ve dağıtılması, İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketinin (NIORDC) görevleri arasında yer alıyor. Ancak enerji santrallerinde ölçülen kükürt değerleri, üretimi ve dağıtımı yapılan yakıtın yüksek kükürt oranına sahip kalitesiz yakıt olduğunu ortaya koyuyor.

Enerji santralleri ve diğer endüstriyel tesisler tarafından fosil yakıtların yakılması sonucunda ortaya çıkan kükürtdioksit, maruz kalınması halinde solunum sistemine ciddi zararlar veriyor ve nefes almayı güçleştiriyor. Bu durumdan özellikle astım hastaları daha fazla etkileniyor.