İran'da Uzmanlar Meclisi NPT'den çekilme seçeneğinin değerlendirilmesini istedi

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İran'da ülke liderini azletme ve seçme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi, ABD ve İsrail'in tehditleri nedeniyle İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndan (NPT) çekilmesi ihtimalinin değerlendirilmesi ve gerekli caydırıcılığın sağlanması için ülkenin savunma doktrininin gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

İran'da Uzmanlar Meclisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İran'ın nükleer bilgi ve teknolojisini hedef alan tehditler gerekçe gösterilerek uluslararası kurumlara duyulan güvenin azaldığı ifade edildi.

Bildiride, NPT'den çekilme seçeneğinin değerlendirilmesinin yanı sıra ülkenin savunma doktrininin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilerek, şunlar aktarıldı:

"Saldırgan düşmanın tekrarlanan tehditleri, özellikle de ülkenin nükleer bilgisine yönelik tehdit, bu konuda sorumlu uluslararası kurumlardan hiçbir umut besleyemeyeceğimizi göstermektedir. Bu nedenle, NPT'den çekilme meselesinin değerlendirilmesi, ülkenin savunma doktrininin gözden geçirilmesi ve gerekli caydırıcılığın oluşturulması ulusal bir talep olarak kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir."

İranlı yetkililere, ülke liderinin (Ayetullah Mücteba Hamaney) rehberliği altında söz konusu talepleri dikkate alma çağrısı yapılan açıklamada, ülkenin hak ve taleplerinin takip edilmesinde geri adım atılmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İran'a yönelik yeni bir saldırı girişimi olması halinde Silahlı Kuvvetlerin "coğrafi sınırlama olmaksızın anında ve etkili" karşılık vereceği ifade edildi.

1970 yılında yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT), nükleer silahların yayılmasını önlemeyi, nükleer silahsızlanmayı teşvik etmeyi ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını güvence altına almayı hedefliyor.

NPT uyarınca, nükleer silah sahibi devletler nükleer silah transfer etmemeyi veya nükleer silah sahibi olmayan devletlere nükleer silah geliştirme konusunda yardımcı olmamayı kabul ediyor. Nükleer silaha sahip olmayan devletler de nükleer silah edinmemeyi veya edinmeye teşebbüs etmemeyi taahhüd ediyor.

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından NPT'den çekilme çağrıları gündeme gelmiş ve bazı milletvekillerinden tehditlere karşı caydırıcılığın sağlanması için nükleer silah edinilmesi gerektiğine dair değerlendirmeler yapılmıştı.

Kaynak: AA