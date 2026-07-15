Haberler

İran devlet televizyonu: İlam eyaletinde bir su üretim tesisi düşmanın saldırısına uğradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran devlet televizyonu, İlam eyaletinde bir içme suyu üretim tesisinin 3 füzeyle hedef alındığını duyurdu. Saldırıya ilişkin detay paylaşılmadı.

İran devlet televizyonu, ülkenin batısındaki İlam eyaletinde bir su üretim tesisinin 3 füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu.

Devlet televizyonunun haberinde, "İlam eyaletinin Musian ilçesine bağlı bir köy yakınlarındaki içme suyu üretim tesisi, düşman tarafından 3 füze saldırısının hedefi oldu." ifadelerine yer verildi.

Saldırıya ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Milas 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

Alevler turizm cennetini cehenneme çevirdi! Yüzlerce otel boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent’in şoföründen şok iddialar: Hesabımı milyonluk para transferlerinde kullandılar

Haluk Levent'in şoföründen itiraf gibi ifade: 210 milyon TL transfer!
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın