İran devlet televizyonu: İlam eyaletinde bir su üretim tesisi düşmanın saldırısına uğradı

İran devlet televizyonu, ülkenin batısındaki İlam eyaletinde bir su üretim tesisinin 3 füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu.

Devlet televizyonunun haberinde, "İlam eyaletinin Musian ilçesine bağlı bir köy yakınlarındaki içme suyu üretim tesisi, düşman tarafından 3 füze saldırısının hedefi oldu." ifadelerine yer verildi.

Saldırıya ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.