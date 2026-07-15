İran devlet televizyonu: İlam eyaletinde bir su üretim tesisi düşmanın saldırısına uğradı
İran devlet televizyonu, İlam eyaletinde bir içme suyu üretim tesisinin 3 füzeyle hedef alındığını duyurdu. Saldırıya ilişkin detay paylaşılmadı.
İran devlet televizyonu, ülkenin batısındaki İlam eyaletinde bir su üretim tesisinin 3 füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu.
Devlet televizyonunun haberinde, "İlam eyaletinin Musian ilçesine bağlı bir köy yakınlarındaki içme suyu üretim tesisi, düşman tarafından 3 füze saldırısının hedefi oldu." ifadelerine yer verildi.
Saldırıya ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun