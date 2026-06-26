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İran basını: Ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskele saldırıya uğradı

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İran basını, Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Sirik kentinde patlama sesleri duyulmasının ardından Taheruyi İskelesi'nin düşman saldırısına uğradığını bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından kentteki iskelenin saldırıya uğradığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Sirik kentindeki Taheruyi İskelesi, düşman saldırısına uğradı.

Kaynak ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gün içerisinde Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" geçmeye çalışan bazı gemilere uyarı atışları yaptığını ve bu atışların Sirik kentinden yapıldığını belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık olarak İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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