İran'da silahlı soygun çetesinin iki ana üyesinin idam edildiği açıklandı

İran'da yıllarca silahlı soygun yaptığı belirtilen bir çetenin iki üyesi idam edildi.

İran yargısının açıklamasına göre, Necefi kardeşler adı verilen çete, aralarında Tahran, Kerec, Kum, Meşhed ve Kuhdeşt'in de bulunduğu kentlerde, suç ortaklarıyla çeşitli soygunlar gerçekleştirdi.

Çete üyelerinin önce soyacakları evleri belirlediği daha sonra kapıları kırarak silahlı şekilde içeri girdiği ve evlerde bulunan altın, mücevher ve nakit paraları çaldığı belirtildi.

Hırsızların bazı olaylarda polislere ateş açtığı, şikayetçileri tehdit ettiği ve bir hastaneye silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Çetenin, tehdit amaçlı sosyal medyada silahlarla görüntüler paylaştığı da açıklamada yer aldı.

Yargıya göre Hamid ve Said Necefi, çetenin kilit ve şiddet yanlısı üyeleriydi. İki kardeşin tutuklanmasının ardından haklarında adli soruşturma yürütüldü ve mahkeme tarafından verilen idam cezaları Yargıtay tarafından onaylandı.

İran yargısı, ölüm cezasının kesinleşmesi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Hamid ve Said Necefi'nin idam edildiğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu çetenin diğer üyelerinin durumuyla ilgili ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA