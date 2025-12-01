Haberler

İran'da Şanghay İşbirliği Örgütü Üyeleri Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı Başlatıyor

Güncelleme:
İran, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katılımıyla 'Sehend 2025 Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. Tatbikat, 5 gün sürecek ve Tebriz yakınlarında gerçekleştirilecek.

İran'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen "Sehend 2025 Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı" başlayacağı duyuruldu.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Albay Şehram Askeryan, konuya ilişkin bilgi verdi.

Askeryan, İran Dışişleri Bakanlığı ve ŞİÖ Terörle Mücadele Komitesi'nin koordinasyonuyla hazırlan "Sehend 2025 Terörle Mücadele Ortak Tatbikatının" bugün başlayacağını bildirdi.

İranlı yetkili, 5 gün sürecek tatbikatın Tebriz yakınlarındaki Şebister kentinde düzenleneceğini ifade ederken, detaylı programın daha sonra paylaşılacağını belirtti.

ŞİÖ üyesi ülkeler; Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus'tan oluşuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
