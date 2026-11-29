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TAHRAN, 29 Kasım (Xinhua) -- İran Sağlık Bakanlığı, 31 Ekim'den bu yana ülkenin çeşitli eyaletlerinde sahte içki tüketilmesi sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin ise zehirlendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Başkanı Hüseyin Kermanpur cumartesi günü sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde 746'sı erkek, 119'u kadın olmak üzere toplam 865 kişinin zehirlenme belirtileriyle ülke genelindeki sağlık merkezlerine başvurduğunu belirtti.

Kermanpur, halen hastanede tedavi gören 160 kişiden 24'ünün yoğun bakımda olduğunu, 8'inin ise beyin ölümünün gerçekleştiğini kaydetti.

İran'da alkollü içeceklerin üretimi, satışı ve tüketimi yasak.

Kaynak: Xinhua