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İran'da Ramazan ve Nevruz Hazırlıkları Hayat Pahalılığının Gölgesinde

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İran'ın başkenti Tahran'da bu yıl aynı zamana denk gelen ramazan hazırlıkları ile Nevruz Bayramı hazırlıkları hayat pahalılığının gölgesinde geçiyor. Ramazan'ın gelişi ile Nevruz arasında az bir süre olması sebebiyle de ramazan hazırlıkları Nevruz alışverişi ve hazırlıklarının gölgesinde kaldı.

İran'ın başkenti Tahran'da bu yıl aynı zamana denk gelen ramazan hazırlıkları ile Nevruz Bayramı hazırlıkları hayat pahalılığının gölgesinde geçiyor.

Yarın ramazan ayının ilk gününe başlanacak olan İran'da 20 Mart'ta ise yeni yılın başlangıcı kabul edilen Nevruz Bayramı kutlanacak.

Ramazan'ın gelişi ile Nevruz arasında az bir süre olması sebebiyle de ramazan hazırlıkları Nevruz alışverişi ve hazırlıklarının gölgesinde kaldı.

Tahran belediyesi ise şehrin belli bölgelerine yerleştirdiği Nevruz'a özel bazı heykellere "hilal" figürü ekleyerek Ramazan ve nevruzu birlikte karşıladı.

Geçen yıllarda yaya üst geçitleri ile reklam panolarına asılan ve ramazanı karşılayan afişlerin bu yıl kullanılmadığı görüldü.

Tahran'daki Büyük Pazar başta olmak üzere cadde ve pazarlarda görece artan bir kalabalıkla karşılaşmak mümkün.

Kalabalığın oluşması alışverişin arttığı şeklinde yorumlansa da esnaf bunu "kuru kalabalık" olarak tanımlıyor.

Esnaf ziyaretçilerin alış veriş yapmamasından dert yanarken pazara gelenler ise fiyatların yüksekliğinden ve alım gücünün düşmesinden şikayetçi.

Büyük Pazar'ın önündeki trafiğe kapalı caddeye sergiler açarak ürün satmaya çalışan seyyar satıcılar ile belediye zabıtaları arasındaki kovalamaca ise diğer günlere göre artmış durumda.

Nevruz demek İran'daki en uzun süren tatil demek olunca da başkentliler bu çarşambadan itibaren tatil yapmayı planladıkları yerlere gitmeye başlayacak.

İki hafta boyunca evden uzak olacak insanlar ramazan alışverişi yapma gereği de duymuyor. Piyasa ve pazarlarda görülen canlılık ise ülkenin en önemli bayramı olan Nevruz'a yönelik bir hareketlenme oluyor.

Büyük Pazar'a alışveriş yapmak için gelen Şirin Muzafferi, AA muhabirine yaptığı açıklamada fiyatlar nedeniyle bir şey alamadan pazardan çıkmak zorunda kaldığını söyledi.

Alışverişe gelme amacının çocuklara Nevruz bayramlıkları almak olduğunu belirten Muzafferi, özellikle çocuk giysilerinin çok pahalı olduğunu söyledi.

Muzafferi, kendisi gibi başka insanların da pazardan eli boş dönmek zorunda kaldığını, büyüklerin yokluğu anladığını ama çocukların "alamadım" ya da "param yok" sözlerini anlamadığını, mutlaka bayramlık istediğini ifade etti.

Ramazan ayı için özel bir hazırlık yapmadığını aktaran Muzafferi, bu ayı daha çok ibadete ve yardımlaşmaya yönelerek geçireceğini dile getirdi.

Alışveriş için gelen Ali Rızazade de nevruz tatili çerçevesinde 20 gün boyun Tahran'da bulunmayacağını belirterek bu nedenle ramazan hazırlığı yapma gereği duymadığını söyledi.

Rızazade, pazara Nevruz Bayramında ailecek kuracakları "Heft Sin" sofrasına malzeme almak için geldiğini ifade etti.

Meryem Heyderi ise ramazan alışverişi için pazara geldiğini ancak pahalılık yüzünden almak istediği çoğu şeyi alamadığını dile getirdi.

Heyderi, ramazan alışverişi için yaşadığı sıkıntının atlatılabilecek bir şey olduğunu ancak Nevruz'da çocuklar için hediye ve bayramlık almak zorunda olduğunu söyledi.

Çocukların "yok" kelimesini duymak istemediğini söyleyen Heyderi, çocukların yeni yıla yeni elbiseler ya da en azından yeni bir çift ayakkabı ile girmek istediğini sözlerine ekledi.

Heyderi, Nevruza daha bir hafta vakit olduğunu hatırlatarak, bu süre içinde çocuklara bir şeyler alabilmeyi umut ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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