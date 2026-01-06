Haberler

İran'da, ölen protestocuların cenaze töreni sonrası olaylar çıktı

Güncelleme:
İran'ın Melikşahi kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında protestolar çıktı. Göstericiler 3 bankayı ateşe verirken, güvenlik güçleri müdahale etti ve olaylarda bir kişi hayatını kaybetti, iki polis yaralandı. Ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde can kaybı sayısı 29'a ulaştı.

İran'ın İlam eyaletine bağlı Melikşahi'deki protesto gösterileri sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreni sonrası olaylar çıktı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Melikşahi'de cumartesi günkü protestolar sırasında hayatını kaybeden 2 kişi için İmam Hüseyin Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından yaklaşık 100 kişilik protestocu grup 3 bankayı ateşe verdi.

Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri protestoculara müdahalede bulundu. Müdahale sırasında iki polis yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini belirtmişti.

Can kayıplarının yaşandığı olaylarda İran tarafından şu ana kadar toplam ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Gösterilerdeki olaylar sırasında 570 polis ile gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubu 66 kişi yaralandı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
