İran medyası: Tebriz, İsfahan ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyuldu
ABD ve İsrail'in İran üzerindeki saldırıları nedeniyle Tebriz, İsfahan ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Fars Haber Ajansı ve Dünyayı İktisat'a göre bölgede savaş uçakları hareketliliği mevcut.
İran'dan yayın yapan Dünyayı İktisat haber sitesi, Tebriz'de savaş uçakları ve patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı