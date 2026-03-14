İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Tahran, Tebriz ve Kum kentlerinde patlama sesleri duyuldu
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran, Tebriz ve Kum kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran medyası, olayları aktardı.
Patlamaların, başkent Tahran'ın batısında, Kum kentinde Hz. Masume Türbesi yakınlarında ve Tebriz kentinde meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı