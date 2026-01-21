Irak'ın Duhok kentinde İHA ve füzeli saldırı yapıldığı bildirildi

İran'da faaliyet gösteren Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) Irak'ın Duhok kentindeki bir karargahına insansız hava aracı (İHA) ve füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

PAK, ABD merkezli X sosyal medya platformundan sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda önce İHA kullanıldığı ardından karargahın bir füze ile hedef alındığı belirtilirken, daha sonra isabet eden bir diğer İHA'nın ise patlamadığı aktarıldı.

PAK saldırının İran tarafından yapıldığını ileri sürdü, İran'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'da faaliyet yürüten PAK ülkede terör örgütü olarak nitelendiriliyor.