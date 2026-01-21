Haberler

Irak'ın Duhok kentinde İHA ve füzeli saldırı yapıldığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da faaliyet gösteren Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) Irak'ın Duhok kentindeki karargahına insansız hava aracı ve füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi. PAK, saldırının İran tarafından yapıldığını öne sürdü.

İran'da faaliyet gösteren Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) Irak'ın Duhok kentindeki bir karargahına insansız hava aracı (İHA) ve füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

PAK, ABD merkezli X sosyal medya platformundan sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda önce İHA kullanıldığı ardından karargahın bir füze ile hedef alındığı belirtilirken, daha sonra isabet eden bir diğer İHA'nın ise patlamadığı aktarıldı.

PAK saldırının İran tarafından yapıldığını ileri sürdü, İran'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'da faaliyet yürüten PAK ülkede terör örgütü olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

Trump'ı çıldırtacak görüntüler! Tüm Grönlandlılar bu pozları verdi
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

Trump'ı çıldırtacak görüntüler! Tüm Grönlandlılar bu pozları verdi
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler