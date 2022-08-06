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İran'da Muharrem ayı etkinlikleri

Kaşan'ın Nuşabad şehrinde geleneksel dini ritüelden detay görüntüler Çocuk ve gençlerin yüzlerini siyah boya ile boyaması Hz.

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Kaşan'ın Nuşabad şehrinde geleneksel dini ritüelden detay görüntüler

Çocuk ve gençlerin yüzlerini siyah boya ile boyaması

Hz. Hüseyn ve Ehl-i Beyti, cinler ordusu, cehennem melekleri, cennet perileri ve Yezid ordusunun Büyük ve görkemli gruplar halinde Kerbela'ya gelişini canlandırılması

Törenden detay görüntüler KAŞAN - Her yıl Muharrem ayının sekizinci günü, Kaşan'ın Nuşabad şehrinde yaklaşık bir asırlık geleneksel dini ritüel olan çadır kurma geleneği düzenlenmektedir.

Yaklaşık 1.500 sanatçının katıldığı bu tören, Hz. Hüseyn ve Ehl-i Beyti, cinler ordusu, cehennem melekleri, cennet perileri ve Yezid ordusunun Büyük ve görkemli gruplar halinde Kerbela'ya gelişini canlandırdı.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

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