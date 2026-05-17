İran'da Motor Yağı Üretim Fabrikasında Yangın: 10 Yaralı

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bir motor yağı üretim fabrikasında çıkan yangında en az 10 kişi yaralandı. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, bölge yoğun duman altında.

TAHRAN, 17 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde bir motor yağı üretim fabrikasında cumartesi günü çıkan büyük çaplı yangında en az 10 kişi yaralandı.

İran devlet haber ajansı IRIB'in bildirdiğine göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Teşkilatı operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Muhammed Hüseyin Kabadi, Maragheh ilçesindeki bir sanayi parkında öğle saatlerinde yangın ihbarı alındığını ve yedi kurtarma görevlisinin derhal olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Resmi haber ajansı IRNA da itfaiye ekipleri ile ambulansların olay yerine sevk edildiğini bildirdi. Ajans, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve bölgenin yoğun duman tabakası altında olduğunu aktardı.

Yangının çıktığı fabrika, 400'den fazla çalışanıyla ülkedeki en büyük motor yağı üretim tesislerinden biri.

