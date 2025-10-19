İran'da Mossad Casusuna İdam Cezası

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla bir kişinin dün idam edildiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kum Başsavcısı Kazım Musevi konuya ilişkin bilgi verdi.

Musevi, "Bu casusun idam kararı, 'muharip ve yeryüzünde fesat çıkaran' hükmüyle tespit edilip Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı. Af talebinin reddedilmesi sonrasında cezası dün Kum Cezaevi'nde infaz edildi." dedi.

İranlı yetkili idam edilen kişi hakkında, "Bu kişi, kişisel ve mesleki nedenlerle İsrail istihbarat servisleriyle iletişim kurmuş, bir Mossad subayıyla görüşmeler yapmış, istihbarat iş birliğine başlamış ve gizli bilgileri İsrail'e sanal ortamda göndermeye başlamıştı." ifadelerini kullandı.

Ekim 2023'te Mossad'la iş birliğine başladığı öne sürülen sanığın, Şubat 2024'ten bu yana tutuklu olduğunu dile getiren Musevi, söz konusu kişinin kimlik bilgisine ilişkin detay vermedi.