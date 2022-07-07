İran'da Kurban Bayramı hazırlıkları Tahran'ın Yaftabad bölgesindeki kurban pazarından detay görüntüler TAHRAN - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban satıcıları, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Yaftabad bölgesindeki kurban pazarında yerlerini almaya başladı. Tahran'ın Yaftabad bölgesindeki kurban pazarından detay görüntüler TAHRAN - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban satıcıları, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Yaftabad bölgesindeki kurban pazarında yerlerini almaya başladı. Pazarda, küçükbaş hayvanların satışı yapılıyor. AA / Eisa Mohammadi - Güncel Kurban Bayramı Tahran İran Güncel Haberler

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