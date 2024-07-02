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Komşu ülke İran'da kum fırtınası: 620 kişi hastaneye kaldırıldı

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası sonucunda 620 kişinin hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi trafik kazalarına yol açtı ve 16 kişi yaralandı.

Komşu ülke İran'ın güneydoğusunda meydana gelen kum fırtınasından etkilenen yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı.

"25 KİŞİ YATARAK TEDAVİ OLDU"

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Zabul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hastane öncesi acil durum ve olay yönetimi sorumlusu Muhammed Halili konuya ilişkin bilgi verdi. Halili, "Sistan bölgesinde şiddetli fırtına ve tozdan etkilenen ve yaralanan 620 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Bunlardan 25'i yatarak tedavi oldu." dedi.

KUM FIRTINASI TRAFİK KAZALARINA DA NEDEN OLDU

İranlı yetkili, kum fırtınasından kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yaşanan trafik kazalarında da 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

Komşu ülke İran'da kum fırtınası: 620 kişi hastaneye kaldırıldı

HALKA "SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISI

Bölgede kum fırtınasının bir süre daha beklendiğini dile getiren yetkililer, başta hastalar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını ve maske kullanmasını tavsiye etti.

KUM FIRTINASI NEDİR?

Zaman zaman etkisine ve büyüklüğüne göre toz fırtınası olarak da adlandırılan kum fırtınaları; kurak ve yarı kurak bölgelerde özellikle yaz aylarında sıcaklık farkının da oluşmasıyla beraber yoğun basınçla birlikte yaygın olarak gözlemlenen bir doğa olayıdır. Güçlü rüzgarlar oluşmasıyla birlikte, büyük miktarlarda kum ve tozu kurumuş topraktan havaya kaldırarak kilometrelerce uzağa taşıyabilirler. Atmosferin en alt katmanı olan Troposfer'deki aerosollerin neredeyse yarısına yakını bu güçlü rüzgarların erozyonundan kaynaklanan toz parçalarıdır.

Kaynak: AA / Güncel

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