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İran'da kamu kurumlarında haftada bir gün "araçsız gün" uygulamasına geçiliyor

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- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uygulamanın akaryakıt tüketiminin yönetilmesine, hava kirliliğinin azaltılmasına ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, akaryakıt tüketiminin yönetilmesi ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kamu kurumlarında haftada bir gün "araçsız gün" uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Mehr Haber Ajansına göre Pezeşkiyan, kabine toplantısında yaptığı konuşmada konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uygulamanın akaryakıt tüketiminin yönetilmesine, hava kirliliğinin azaltılmasına ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Pezeşkiyan, benzer uygulamaların dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirildiğini söyledi.

Pezeşkiyan, "araçsız gün" uygulamasının yanı sıra uzaktan çalışmanın yaygınlaştırılması ile gereksiz ve şehirlerarası seyahatlerin azaltılmasının da kamu kurumlarının gündeminde olması gerektiğini ifade etti.

Benzin tüketiminin yönetilmesi için çalışmalar devam ediyor

Benzin tüketiminin yönetilmesi ve yakıt kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pezeşkiyan, bu kapsamda uzmanlar ve farklı toplumsal gruplarla çok sayıda toplantı gerçekleştirildiğini aktardı.

Tüketimin yönetilmesi ve sektördeki sorunların çözümüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin hükümetin gündeminde olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, halkın desteği ve öngörülen politikaların uygulanmasıyla ülkenin mevcut süreci başarıyla aşmasını umduğunu dile getirdi.

İran'da günlük benzin açığı 15 milyon litre

İran Enerji Verimliliği Kurumu Başkan Yardımcısı Yaser Mirzai, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran'da son bir aylık dönemde günlük ortalama benzin tüketiminin 135 milyon litre olduğunu bildirmişti.

Ülkede günlük benzin üretimi, harmanlama dahil ortalama 120 milyon litre olarak biliniyor.

Tüketimin 135 milyon litre olduğu kabul edilirse, İran'a günlük yaklaşık 15 milyon litre benzin ithal edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA
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