Haberler

İsrail füzesinin isabet etmesi sonucu Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İran'da İsrail tarafından düzenlenen saldırı sonucunda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle cenazesi memleketine getirildi.

İRAN'da İsrail füzesinin isabet etmesi sonucu Hataylı şoför Hüseyin Fırat'ın öldüğü TIR'a ait görüntüler ortaya çıktı.

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail tarafından atılan füze isabet etti. Kazvin eyaletini geçerek Zencan kentine doğru ilerlediği sırada saldırıya uğrayan Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, kaldırıldığı Zencan Hastanesi'nde 12 Mart'ta hayatını kaybetti. Fırat'ın cenazesinin memleketine getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilen Hüseyin Fırat'ın cenazesi, Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

SALDIRIYA UĞRADIĞI TIR VE BÖLGE GÖRÜNTÜLENDİ

Hüseyin Fırat'ın İsrail füzesiyle vurulduğu TIR ile saldırının gerçekleştiği bölgeye ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR'ın şoför mahallinin büyük hasara uğradığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
