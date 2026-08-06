İran'da Mossad bağlantılı 21 kişi gözaltına alındı

İran'ın Kirman eyaletinde İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansında (ISNA) yayımlanan haberde, Kirman İstihbarat Genel Müdürlüğünce yürütülen faaliyetlere yer verildi.

Haberde, askeri tesisler ile hava savunma sistemlerine ait hassas ve gizli bilgileri topladıkları ve bunları Mossad'a ilettikleri suçlamasıyla 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirtilen 4 kişinin de gözaltına alındığı, operasyonlarda çeşitli silahlar ile mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA