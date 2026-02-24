İran'da askeri helikopter düştü! Hayatını kaybedenler var
İran'ın İsfahan eyaletinde bir askeri helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle meyve ve sebze haline düştü. Ortalığı savaş alanına çeviren olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde helikopterin düşmesinin ardından yangın çıktığı anlar yer aldı.
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir askeri helikopter henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi. İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayınladı.
DÜŞTÜĞÜ GİBİ ALEV ALDI
Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Düşen helikopterde pilot ve yardımcısı ile sebze-meyve halinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.
Helikopterin düşmesi sonucu çıkan yangın ise ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.