İran'da bir helikopterin sebze-meyve haline düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

İran'ın İsfahan eyaletinde teknik arıza nedeniyle bir helikopterin meyve sebze haline düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

İran'ın İsfahan eyaletinde bir helikopterin teknik arızadan dolayı meyve sebze haline düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

İran basınına yansıyan haberlere göre İsfahan Valiliği, Dorçi kentinde bir helikopterin sebze-meyve haline düştüğünü bildirdi.

Düşen helikopterde pilot ve yardımcısı ile sebze-meyve halinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Helikopterin düşmesi sonucu çıkan yangın ise ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
