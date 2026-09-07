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İran'da Çatışma: 3 Ölü, 9 Gözaltı

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde ABD ve İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen silahlı gruplarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı; çok sayıda silah ele geçirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde ABD ve İsrail'e bağlı olduğu öne sürülen silahlı gruplar ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İran resmi habebr ajansı IRNA, İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, ABD ve İsrail'e bağlı olduğu iddia edilen 3 "terör" hücresinin ülkeye girişleri esnasında tespit edildiği, çıkan çatışmalarda 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

Operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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