İran'da Çatışma: 3 Ölü, 9 Gözaltı
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde ABD ve İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen silahlı gruplarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı; çok sayıda silah ele geçirildi.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde ABD ve İsrail'e bağlı olduğu öne sürülen silahlı gruplar ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
İran resmi habebr ajansı IRNA, İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, ABD ve İsrail'e bağlı olduğu iddia edilen 3 "terör" hücresinin ülkeye girişleri esnasında tespit edildiği, çıkan çatışmalarda 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yakalandığı kaydedildi.
Operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.
Kaynak: AA