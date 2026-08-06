Sistan-Beluçistan'da Çatışma: 2 Ölü
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldürüldü. Devrim Muhafızları, terör saldırısı planladığı belirtilen grubun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Sistan-Beluçistan'da terör saldırısı düzenlemeyi planladığı öne sürülen bir grubun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, komşu ülkelerden İran'a silah ve mühimmatla giriş yaptığı iddia edilen grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktığı ve 2 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.
Öldürülen kişilerin hangi örgüte mensup olduğu veya kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.