Haberler

Sistan-Beluçistan'da Çatışma: 2 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldürüldü. Devrim Muhafızları, terör saldırısı planladığı belirtilen grubun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Sistan-Beluçistan'da terör saldırısı düzenlemeyi planladığı öne sürülen bir grubun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, komşu ülkelerden İran'a silah ve mühimmatla giriş yaptığı iddia edilen grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktığı ve 2 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

Öldürülen kişilerin hangi örgüte mensup olduğu veya kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı

Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü

Küçücük çocuğa kan donduran işkence kamerada
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Çatıya çıkıp tek bir kişinin ismini verdi! Kadının iddiası vahim
Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı

Karadeniz zekası yine sınır tanımadı! Evin yerini gören bir daha baktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi