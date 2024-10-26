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İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 10 asker hayatını kaybetti
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İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde devriye görevindeki sınır muhafızlarına düzenlenen silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 asker yaşamını yitirdi.

SALDIRIDA 10 İRAN ASKERİ CAN VERDİ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde devriye görevindeki sınır muhafızlarına kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

SALDIRIYI KİMSE ÜSTLENMEDİ

İçişleri Bakanı İskender Mumini, saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması ve sonucun derhal kamuoyuna bildirilmesi talimatını verdi. Saldırılarıyı henüz üstlenen olmadı.

BÖLGEDE SIK SIK SALDIRILAR YAŞANIYOR

Sistan-Beluçistan eyaletinde 30 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 polis hayatını kaybetmişti. 1 Ekim'de de yoldan geçen bir otomobil içerisindeki şahıslar tarafından bir okula ateş açılmış, olayda 4 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıları bölgede zaman zaman saldırılar düzenleyen Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

İran'da 2003 yılından bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen Cundullah adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi'nin, 2010'da yakalanıp idam edilmesi sonrasında örgüt 2012'de ismini Ceyşu'l Adl olarak değiştirmişti. Örgüt zaman zaman Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan bölgesinde saldırılar düzenliyor. İran, "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, saldırılar düzenleyen örgütün, yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

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