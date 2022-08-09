İran'da Filistin'e destek gösterisi Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan göstericiler Kuran-ı Kerim okunması Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı resim ve pankartlar taşınması İsrail karşıtı sloganlar atılması İran Devrim Muhafızları Genel Komuıtan Vekili Ali Fedevi'nin konuşması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da... Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan göstericiler Kuran-ı Kerim okunması Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı resim ve pankartlar taşınması İsrail karşıtı sloganlar atılması İran Devrim Muhafızları Genel Komuıtan Vekili Ali Fedevi'nin konuşması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteride İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. İsrail karşıtı sloganların atıldığı gösteride İran Devrim Muhafızları Genel Komuıtan Vekili Ali Fedevi konuşma yaptı. Güncel AA / Eisa Mohammadi Devrim Muhafızları Filistin İsrail İran Güncel Haberler

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