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İran'da Filistin'e destek gösterisi

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Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan göstericiler Kuran-ı Kerim okunması Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı resim ve pankartlar taşınması İsrail karşıtı sloganlar atılması İran Devrim Muhafızları Genel Komuıtan Vekili Ali Fedevi'nin konuşması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da...

Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan göstericiler

Kuran-ı Kerim okunması

Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı resim ve pankartlar taşınması

İsrail karşıtı sloganlar atılması

İran Devrim Muhafızları Genel Komuıtan Vekili Ali Fedevi'nin konuşması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteride İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. İsrail karşıtı sloganların atıldığı gösteride İran Devrim Muhafızları Genel Komuıtan Vekili Ali Fedevi konuşma yaptı.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Devrim Muhafızları Filistin İsrail İran Güncel Haberler

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