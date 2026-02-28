Haberler

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından eğitime ara verildi

İran'da ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle okullar ve üniversiteler ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

İran'da, ABD- İsrail saldırıları nedeniyle okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Valiler ve Eyalet Güvenlik Konseyiyle koordineli olarak üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarında eğitimleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran dahil ülkenin bazı kentlerine saldırılar başlatmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
