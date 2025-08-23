İran'da Din Adamı Kaçırıldı

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde, bir dini tören sırasında kimliği belirsiz kişilerce Şii din adamı Mecid Fellahpur kaçırıldı. Olayın ardından henüz bir sorumlu belirlenmedi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde bir din adamının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde dün akşam düzenlenen bir dini tören sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, törende bulunan Şii din adamı Mecid Fellahpur'u kaçırdı.

Fellahpur'un oğlunun verdiği bilgiye göre din adamı, dün saat 21.00 civarında araçlarıyla bölgeye gelen kişilerin saldırısına uğradı ve zorla araca bindirildi.

Söz konusu kaçırma olayını henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
