İran'da Cuma İmamı Kazım Sadıki'nin Ailesine Yolsuzluk Tutuklaması

İran'ın önde gelen din insanlarından Tahran Cuma İmamı Kazım Sadıki'nin oğlunun ve gelininin yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

İran medyasında yer alan bilgilere göre, Sadıki'nin oğlu ve gelini yaklaşık bir hafta önce yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

Haberi doğrulayan Sadıki, "yaptıkları suçlamalar doğruysa ve kanıtlanırsa" oğluyla ilgili olarak "herhangi bir yasal karara tabi olacağını" söyledi.

Tutuklamaların iki sene önce ortaya atılan ve Tahran'da değerli arazilerin yasa dışı şekilde Sadıki'nin çocuklarına devredilmesiyle ilgili "arazi gasbı" davasına ilişkin olabileceği bildirildi.

İddiaları ilk kez Mart 2023'te ortaya çıkardıktan sonra gözaltına alınarak hakkında savcılık tarafından soruşturma açılan gazeteci Yaşar Sultani, X hesabından paylaştığı mesajında, Sadıki'nin toprak gasbı davasını yayınladığı gün İstihbarat Bakanlığı tarafından kendisine haberin kaldırılması için baskı yapıldığını yazdı.

Öte yandan eski Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı ve Siber Alan Yüksek Konseyi Üyesi İzzetullah Zergami, Sadıki'nin aile üyelerinin tutuklanmasına atıfta bulunarak X hesabından paylaştığı mesajında, "Bugün Sayın Sadıki'nin konuğuydum. Kendisine oğullarının hukuki davası çözülene kadar cuma namazını kıldırmamalarını önerdim. Kendisi de aynı görüşteydi." ifadelerini kullandı.

İran'da cuma imamları bulundukları eyalette ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsilcisi konumunda bulunuyor.