Tahran'da büyükelçiler ABD-İsrail saldırılarında hedef alınan sivil bölgeleri ziyaret etti

Çeşitli ülkelerin büyükelçileri, Tahran'da ABD-İsrail saldırılarında zarar gören sivil bölgeleri ziyaret ederek, İranlı yetkililerden bilgi aldı. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, saldırıların öncesiz ve sivil kayıplarını vurguladı.

İran'da çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleri, başkent Tahran'da ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil bölgeleri ziyaret etti.

Büyükelçiler, İran Dışişleri Bakanlığı ile Tahran Valiliğinin organizasyonuyla, saldırılarda zarar gören Gandi Hastanesi, Risalet Meydanı, Rafi Nia Sinagogu ve Gülistan Sarayı'nda incelemelerde bulundu.

Tahran Valisi Muhammed Sadık Mütemadiyen'in de katıldığı ziyarette büyükelçiler, İranlı yetkililerden saldırıların etkileri ve meydana gelen hasara ilişkin ayrıntılı bilgi aldı.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği programda, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kırlangıç, tarihi mekanlar, meskun mahaller ve hastaneler başta olmak üzere saldırılarda birçok bölgenin zarar gördüğünü belirterek, "Bir mahalleyi vurmuşlar. Dört tane bina yan yana vurulmuş ve içerisinde insanları öldürmüşler. Bunların hiçbir resmi unvanı yok. Yaşlı insanlar, kadınlar, çocuklar var içlerinde. Bunun savaş hukukuyla bir alakası yok." dedi.

Ateşkesin uzamasını temenni ettiklerini vurgulayan Kırlangıç, savaşın hiçbir ülke için kazanım sağlayamayacağını ve bunun yıkımdan başka bir şey getirmeyeceğini söyledi.

Kırlangıç ayrıca, daha makul talepler çerçevesinde barış görüşmelerinin anlaşmayla neticelenmesini umduklarının altını çizdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
