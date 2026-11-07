İran'da Ağustos 2024'teki polis karakolu saldırısının faillerinden biri idam edildi

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İran'da, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş kentindeki Kale-i Bid polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırının faillerinden olmakla suçlanan bir kişinin idam cezası infaz edildi.

Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'da terör örgütü kabul edilen Ceyş el-Adl üyesi olduğu belirtilen Muhammed Arif Şahbakhş adlı mahkum idam edildi.

Şahbakhş'ın, 2024'te Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş kentindeki bir karakola düzenlenen saldırının faillerinden biri olarak yargılandığı davada, örgütle bağlantısı ve saldırıdaki rolüne ilişkin sanığın ifadeleri, güvenlik ve istihbarat birimlerinin raporları ile kolluk kuvvetlerinin hazırladığı belgeler incelendi.

Yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından Şahbakhş hakkında, polis karakoluna düzenlenen saldırı kapsamında idam cezası verildi.

İran yargısı, Yüksek Mahkeme'nin kararı onaylaması ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından idam hükmünün sabah saatlerinde infaz edildiğini bildirdi.

Haş kentindeki Kale-i Bid polis karakoluna Ağustos 2024'te düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda polis memurunun öldüğü veya yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA