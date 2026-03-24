Haberler

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 62 bin 440 konut ve 19 bin 187 ticari birim zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD ve İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılarda 62 bin 440 konut ve 19 bin 187 ticari birimin zarar gördüğünü açıkladı. Ayrıca, 17 Kızılay merkezi ile 3 acil yardım helikopterinin hedef alındığı belirtildi.

İran basınına göre Kolivend, ABD-İsrail saldırılarının oluşturduğu hasara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırılarda 17 Kızılay merkezi ile 3 acil yardım helikopterinin hedef alındığını belirten Kolivend, 28 Şubat'tan bu yana ülkede 62 bin 440 konut ile 19 bin 187 ticari birimin zarar gördüğünü kaydetti.

Kolivend ayrıca 94 ambulans ve yardım aracının da füzeler tarafından doğrudan hedef alındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
