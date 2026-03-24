İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 62 bin 440 konut ve 19 bin 187 ticari birim zarar gördü

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 62 bin 440 konut ile 19 bin 187 ticari birimin zarar gördüğünü açıkladı.

Saldırılarda 17 Kızılay merkezi ile 3 acil yardım helikopterinin hedef alındığını belirten Kolivend, 94 ambulans ve yardım aracının da füzeler tarafından doğrudan hedef alındığını ifade etti.

Kolivend ayrıca 94 ambulans ve yardım aracının da füzeler tarafından doğrudan hedef alındığını ifade etti.