İran: ABD ve İsrail Saldırılarında 266 Kadın ve 204 Çocuk Hayatını Kaybetti
TAHRAN, 17 Mart (Xinhua) -- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 226 kadın ve 204 çocuk hayatını kaybetti.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in pazartesi günkü haberine göre, hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani saldırılarda 17 sağlık çalışanının yanı sıra 206 öğretmen ve öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Muhacerani, çatışmanın başlangıcından bu yana İran genelinde 61.000'den fazla sivil tesisin hasar gördüğünü, bunlar arasında başkent Tahran'da 18.000'den fazla konut ve ticari birimin bulunduğunu söyledi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasıyla Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, İran ve müttefikleri de bölgedeki İsrail ve ABD hedeflerine saldırılar düzenliyor.